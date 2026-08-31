Суд рассмотрит апелляцию по делу о запрещенном движении ЛГБТ в Оренбурге

Оренбургский областной суд 8 сентября рассмотрит апелляционную жалобу на приговор по делу об организации ЛГБТ (признано в России экстремистским и запрещено). Заседание пройдет в закрытом режиме, а оглашение — в открытом, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Ранее «Ъ-Волга» сообщал, что в июне 2026 года Центральный районный суд Оренбурга вынес приговор троим фигурантам — владельцу клуба «Поза», арт-директору и администратору. Суд установил, что они знали о запрете деятельности международного движения ЛГБТ (признано в России экстремистским и запрещено) на территории России с 2023 года, но продолжали проводить тематические мероприятия под видом работы ночного клуба. Правоохранители также установили, что в заведении находились несовершеннолетние граждане, а посетителям продавался суррогатный алкоголь.

Фигурантов задержали в марте 2024 года. Никто из них свою вину не признал. Суд приговорил обвиняемых к срокам от 2 лет 3 месяцев до 7 лет колонии общего режима с запретом заниматься организационной деятельностью. С владельца клуба взыскано более 1 млн руб. преступных доходов. Имена всех фигурантов были внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Вынесенный приговор — первый в России по данной категории дел об организации экстремистского ЛГБТ-движения (признано в России экстремистским и запрещено).

Яна Вежлева