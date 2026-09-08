Подписавший купюру бывший разведчик

5 сентября, за день до своего 92-летия умер первый председатель Банка России Георгий Матюхин. Господин Матюхин успел поработать разведчиком в Уругвае, в девяностые годы в его адрес звучали обвинения в развале советской финансовой системы, хотя именно он внес весомый вклад в стабилизацию расчетов в новой России. Подпись Георгия Матюхина была воспроизведена на купюре в 5 тыс. рублей образца 1992 года — уникальный случай в российской практике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Георгий Матюхин

Фото: Владимир Додонов / Коммерсантъ Георгий Матюхин

Фото: Владимир Додонов / Коммерсантъ

Георгий Матюхин возглавил Центральный банк РСФСР (будущий Банк России) 25 декабря 1990 года. «С упразднением Государственного банка СССР в 1991 году он руководил становлением Банка России в новых условиях, возглавляя его до 1992 года»,— отмечается в сообщении регулятора.

Георгия Матюхина обвиняли в развале советской банковской системы, в участии в скандале с фальшивыми чеченскими авизо, в безудержном кредитовании коммерческих банков. Но никаких реальных обвинений ему предъявлено не было даже после ухода с должности главы ЦБ. При этом именно он построил в России двухуровневую банковскую систему и сеть расчетно-кассовых центров, которая позволила стабилизировать платежи по всей стране.

До прихода в финансовый сектор Георгий Матюхин был разведчиком, правда, как он сам признался в интервью “Ъ”, в качестве «шпиона» он «засыпался».

В 1961 году после окончания Московского государственного института международных отношений он работал в центральном аппарате Первого главного управления КГБ СССР, а «засыпался» он в Уругвае, откуда был выслан с группой советских разведчиков. Но еще во время службы в разведке Георгий Матюхин поступил в Финансовый институт на кафедру к Владимиру Геращенко, отцу Виктора Геращенко, который сменил его на посту главы ЦБ в ноябре 1992 года.

Георгий Матюхин был единственным главой Банка России в современной истории, кто ставил свою подпись на банкноте,— она украшала купюру номиналом 5000 руб. 1992 года выпуска. Коллизия заключается в том, что банкноты с подписью господина Матюхина были выпущены в оборот уже после снятия его с должности, и через год эти купюры были изъяты из обращения.

Отдел финансов