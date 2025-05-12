Первый банкир двух эпох

11 мая 2025 года на 88-м году жизни не стало Виктора Геращенко — человека, который дважды возглавлял Госбанк СССР и дважды Банк России в самые сложные его периоды. А также последнего главы совета директоров нефтяной компании ЮКОС.

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Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Виктор Геращенко

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Он был тем, кого одновременно подозревали и в связях с чекистами (из-за карьерного роста в системе совзагранбанков, определившего его взлет в Госбанке СССР), и в стремлении обеспечить избыточную независимость ЦБ от российских властей в конце 1990-х, когда определялась нынешняя конструкция российской банковской системы — не допустив, например, в совет директоров Банка России представителя Главного правового управления Кремля (многое держится на этой независимости и сегодня).

Он был тем, кого ругала ругательски большая часть российских политиков либерального крыла — но и ценила за прямоту, которую он мог себе позволить, высказываясь о действиях российского государства и отдельных его представителей, и которую теперь не может себе позволить воспроизвести даже в некрологе ни одно СМИ, желающее сохранить лицензию. Слава богу, интернет что-то еще помнит, и любопытный читатель, не заставший бурные 2000-е, легко выяснит, с какой целью Виктор Владимирович хотел по окончании банкротства ЮКОСа приобрести несколько акций компании-бенефициара этого банкротства, что именно он на собрании ее акционеров имел сказать этим акционерам и что вообще обо всем этом думал (см., например, “Ъ” от 2 июня 2010 года).

Люди, которые были знакомы с Геращенко лично, вспоминают его разными словами, но «глыба» и «Геракл» (так звали его за глаза в банковской и финансовой среде) повторяют почти все — эффект масштаба, найти Геракла в Геращенко по простому созвучию довольно сложно. Человек, объявивший о «павловской» денежной реформе 1991 года. Человек, первое назначение которого руководителем ЦБ называли главной ошибкой тогда главы правительства Егора Гайдара и который снят был с этого поста за первый в истории рыночной России «черный вторник» (обвал рубля). И этот же человек в дефолт 1998 года вывел банк, которым руководил, из кризиса государственных краткосрочных обязательств с изрядной прибылью, а после был вновь назначен главой ЦБ, чтобы последствия этого дефолта разруливать уже на государственном уровне (см., например, “Ъ” от 17 ноября 1998 года), совмещая этот пост с должностью управляющего директора от России в МВФ и ЕБРР.

Перечитывая архивные публикации — их о Геращенко в “Ъ” тех годов сотни, — из нынешнего времени понимаешь: крупный был человек. Ошибался, учился. Ошибался и учился снова. Менял позиции и взгляды, довольно открыто их высказывая, но не бросал то, что делал и считал нужным делать. А когда совсем отошел от дел, в 2010-х ворчал в интервью, что ни экономикой, ни политикой российской больше не интересуется, а звучало это интонационно как «сделал все, что мог, и черт с вами».

Олег Сапожков