Мишустин призвал опираться на технологии России в критически значимых отраслях

Россия в условиях санкций должна опираться прежде всего на собственные разработки во всех критически значимых отраслях. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Такой подход обеспечивает прочную базу для, в первую очередь, долгосрочного развития России, повышения глобальной конкурентоспособности страны, ну и, главное, для поступательного роста уровня жизни людей»,— заявил господин Мишустин на стратегической сессии «Технологическая политика».

Премьер-министр отметил, что российские инновации должны не только находить применение внутри страны, но и пользоваться спросом за рубежом. Для этого отечественным брендам следует повышать свою узнаваемость за счет качества и надежности своей продукции.

На совещании господин Мишустин добавил, что Россия опережающими темпами повышает свою технологическую независимость в нескольких сферах — в авиации, железнодорожном машиностроении, топливно-энергетическом комплексе и обеспечении продовольственной безопасности. Премьер-министр предложил участникам встречи «детально рассмотреть вызовы и векторы дальнейшего развития» российских технологий, после чего принять необходимые меры.