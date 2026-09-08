Глава Минобороны России Белоусов встретился с вице-премьером Вьетнама

Министр обороны России Андрей Белоусов провел встречу с вице-премьером, министром национальной обороны Вьетнама Фан Ван Зянгом. Глава Минобороны РФ поздравил коллегу с 81-й годовщиной провозглашения независимости страны.

«Переговоры прошли в конструктивном ключе», — отметили в российском ведомстве. Там добавили, что стороны обсудили актуальные аспекты двустороннего взаимодействия в военно-технической сфере.

Генерал Фан Ван Зянг, в свою очередь, поблагодарил Андрея Белоусова за возможность встретиться с учетом его плотного графика.