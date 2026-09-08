Путина попросили издать указ о праздновании 900-летия Твери в 2035 году

Врио губернатора Тверской области Виталий Королев на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил о планах региона масштабно отпраздновать 900-летие Твери. Чиновник попросил главу государства издать соответствующий указ.

«У нас есть грандиозный план — отметить юбилей Твери, 900 лет, в 2035 году. Мы по этому поводу проводим с Сергеем Евгеньевичем Нарышкиным заседание Российского исторического общества», — рассказал господин Королев.

По его словам, «уже есть предварительные договоренности, кто в правительстве мог бы возглавить соответствующий оргкомитет». Врио главы региона добавил, что это помогло бы «существенно продвинуться по пути развития города Твери».

Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что также «на дороги надо обратить внимание, на местные, региональные». При этом в ходе встречи он также напомнил, что его родственники родом из Тверской области: «И мама, и папа — обе семьи оттуда».