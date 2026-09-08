Биржевая цена на медь достигла рекордных $14,6 тыс. за тонну
Стоимость трехмесячных фьючерсов на медь на Лондонской бирже металлов (LME) достигла нового исторического максимума, превысив $14,6 тыс. за тонну. Предыдущий рекорд был установлен днем ранее. С начала года фьючерсы прибавили 16%. На Шанхайской фьючерсной бирже котировки выросли на 1,3%, до 110,6 тыс. юаней ($16,4 тыс.) за тонну, и во время торгов обновили максимум с 30 января, поднимаясь до 110,9 тыс. юаней.
Рост цен связывают с переориентацией физических поставок меди в США из-за введения импортных пошлин с 2027 года. Это усиливает дефицит металла на рынках за пределами Соединенных Штатов, отмечают аналитики китайской брокерской компании Everbright Futures. Переток сырья в американском направлении продолжает нарастать, создавая дополнительное давление на доступность металла в других регионах мира, включая Европу и Азию.
Участники рынка ожидают, что ажиотажный спрос сохранится в ближайшие месяцы, что может подтолкнуть цены к новым рекордам. При этом аналитики предупреждают о рисках коррекции в случае снижения торговой напряженности или ослабления опасений по поводу дефицита предложения на глобальном уровне.
Ожидание американских пошлин меняет не только уровень цен, но и маршрут физических поставок: трейдерам выгодно заранее отправлять медь в США и накапливать ее на американских складах. Поэтому там могут сформироваться избыточные запасы, тогда как покупатели в остальных регионах сталкиваются с нехваткой металла — еще до фактического введения ограничений, а на глобальном рынке возможен дефицит.
Переток уже отражается на других рынках: рост импорта в США сокращает доступный объем для Китая, где медеплавильные предприятия из-за нехватки концентрата останавливают часть мощностей на техническое обслуживание. Трейдеры активно запасают металл, что дополнительно подогревает ажиотаж и цены.
В такой ситуации рекордные биржевые котировки отражают не только ожидания участников торгов, но и удорожание самого доступа к физической меди за пределами американского направления: чем больше объем уходит на склады в США, тем меньше его остается для остальных покупателей.