Биржевая цена на медь достигла рекордных $14,6 тыс. за тонну

Стоимость трехмесячных фьючерсов на медь на Лондонской бирже металлов (LME) достигла нового исторического максимума, превысив $14,6 тыс. за тонну. Предыдущий рекорд был установлен днем ранее. С начала года фьючерсы прибавили 16%. На Шанхайской фьючерсной бирже котировки выросли на 1,3%, до 110,6 тыс. юаней ($16,4 тыс.) за тонну, и во время торгов обновили максимум с 30 января, поднимаясь до 110,9 тыс. юаней.

Рост цен связывают с переориентацией физических поставок меди в США из-за введения импортных пошлин с 2027 года. Это усиливает дефицит металла на рынках за пределами Соединенных Штатов, отмечают аналитики китайской брокерской компании Everbright Futures. Переток сырья в американском направлении продолжает нарастать, создавая дополнительное давление на доступность металла в других регионах мира, включая Европу и Азию.

Участники рынка ожидают, что ажиотажный спрос сохранится в ближайшие месяцы, что может подтолкнуть цены к новым рекордам. При этом аналитики предупреждают о рисках коррекции в случае снижения торговой напряженности или ослабления опасений по поводу дефицита предложения на глобальном уровне.