ФАС возбудила 51 дело и выдала 81 предупреждение из-за завышения цен на топливо

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила 51 дело и выдала 81 предупреждение по факту необоснованного завышения цен на топливо. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на совещании правительства.

На совещании господин Новак поручил профильным ведомствам проработать соглашения Минэнерго и ФАС с малыми НПЗ и независимыми АЗС, чтобы регулировать ценообразование на рынке. Он призвал проконтролировать соблюдение требований к маркировке топлива экологических классов К2, К3 и К4 и продолжить работу над информационной системой мониторинга ситуации на топливном рынке.

Из-за дефицита топлива, возникшего в России в конце мая, некоторые независимые операторы начали поднимать цены на заправках. 31 августа вице-премьер поручил Минэнерго и ФАС усилить контроль за ценообразованием на независимых автозаправочных станциях в стране. В регионах господин Новак предложил заключать соглашения по ценам между местным руководством и АЗС.