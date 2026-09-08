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Один человек погиб при ударе БПЛА по автовокзалу в Брянской области

В городе Злынка Брянской области беспилотник атаковал автовокзал. При ударе погиб мирный житель. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук в Telegram-канале.

Господин Ковальчук выразил соболезнования близким погибшего. Он также пообещал оказать семье необходимую помощь.

Брянская область находится на границе с Украиной и регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ. Ранее сегодня губернатор сообщал о гибели женщины в селе Спиридонова Буда Злынковского района. Еще четыре человека ранены в разных районах области.

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