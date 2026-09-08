Глава Тверской области рассказал Путину о сложностях с восстановлением Бердянска

Врио губернатора Тверской области Виталий Королев на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказал о ходе работ по восстановлению поврежденных инфраструктурных и социальных объектов в запорожском Бердянске. По словам чиновника, в целом проекты реализуются вовремя, но бывают задержки.

«У нас есть вопросы, связанные с тем, что мы помогаем шефской помощью в восстановлении города Бердянска. Мы туда направляем и бригады, и средства», — сообщил господин Королев.

По его словам, проведена реконструкция некоторых объектов водоснабжения, на 95% завершены работы в местной гимназии. «Она была бы полностью готова, но, к сожалению, были технические сложности с тем, что у нас менялись бригады, которые там работают, в силу сложностей...» — сказал чиновник. Он заверил, что Тверская область гарантирует завершение работ.