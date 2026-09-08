Ответные канадские пошлины на товары из США вступили в силу

В Канаде начали действовать таможенные пошлины на некоторые товары из США. Канадское правительство объявило о введении пошлин на сумму около $20 млрд две недели назад в ответ на протекционистские меры администрации Дональда Трампа. Вступление в силу канадских пошлин было отложено на тот случай, если США и Канада сумеют согласовать новый торговый договор, однако этого не произошло.

Канадские пошлины варьируются от 15% до 50%. Максимальные тарифы будут введены на американское молоко, парфюмерию, игровые приставки, клюшки для гольфа, удочки, сталь, алюминий, некоторые виды одежды. Сыр, ковры и некоторые бытовые приборы, такие как электроплиты и кондиционеры, будут облагаться 25-процентными пошлинами, а погрузчики и промышленные пресс-формы — 15-процентными пошлинами.

Как отмечает CBS News, Канада первоначально планировала ввести 25-процентные пошлины на некоторые американские морепродукты. От этой меры отказались после протестов со стороны канадских производителей лобстеров. Они заявили, что повышенные тарифы на американские морепродукты нарушат цепочки поставок между двумя странами.

Ответные канадские пошлины затрагивают небольшую часть товаров, пересекающих границу США и Канады. Тем не менее, многие канадские СМИ полагают, что введение пошлин означает эскалацию торгового спора между двумя соседними странами-союзниками. По данным правительства СЩА, в прошлом году товарооборот между двумя странами составил более $700 млрд.

Евгений Хвостик