Новак поручил контролировать маркировку топлива К2, К3 и К4 при его продаже

Вице-премьер Александр Новак провел очередное совещание по ситуации на российском рынке топлива. Он поручил профильным ведомствам усилить контроль за маркировкой топлива экологических классов К2, К3 и К4 при его продаже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

На встрече присутствовали представители Совета федерации, Минэнерго, Минсельхоза, Федеральной антимонопольной службы, Минтранса, Минвостокразвития, отраслевых компаний и глав регионов.

Также Александр Новак призвал заблаговременно определять необходимые объемы импорта топлива. Вице-премьер указал на «необходимость повышения качества прогнозирования ситуации на рынке нефтепродуктов в целях возможности превентивного реагирования на изменения спроса и предложения».

Кроме того, господин Новак поручил проработать соглашения Минэнерго и ФАС с малыми нефтеперерабатывающими заводами и частными автозаправками для регулирования цен на топливо. Отдельное внимание вице-премьер обратил на развитие системы мониторинга ситуации на внутреннем топливном рынке. На этом следует сфокусироваться профильным федеральным органам исполнительной власти, указано в материалах с совещания.

Ранее правительство разрешило производство, импорт и обращение бензина классов К2, К3 и К4 (соответствуют стандартам Евро-2, Евро-3 и Евро-4) до 1 июля 2027 года. Решение призвано стабилизировать ситуацию на российском топливном рынке и избежать дефицита.