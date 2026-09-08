Морские державы заявили о разрушении глобальных правил судоходства

18 морских держав мира предупредили, что привычные правила и законы международной морской торговли и судоходства стремительно разрушаются. Это заявление размещено сегодня на платформе Консультативной судоходной группы (CGS). Это первое подобное заявление CGS за более чем 60 лет существования организации.

Среди подписавших документ ведомства, отвечающие за судоходство, в Дании, Канаде, Франции, Германии, Японии, Норвегии, Великобритании и других странах. Они указывают, что более 80% глобальных грузов перевозятся по морю, но в последние годы морские цепочки поставок постоянно разрываются, «усиливая неопределенность и снижая эффективность». В числе главных причин кризиса геополитические конфликты, мешающие свободе судоходства. Кроме того, страны-подписанты указывают на введение «дискриминационных торговых мер», «отказ от общих стандартов» и рост «теневого флота».

Авторы заявления призвали соблюдать общие морские стандарты и вернуться к многостороннему диалогу, укрепить авторитет Международной морской организации (IMO) как единого глобального регулятора.

Консультативная судоходная группа была создана в 1960-х годах. Представляет собой неформальный клуб 18 стран мира, поддерживающих единые стандарты прозрачности и правила страхования, а также выступающих за принципы рыночного регулирования и борьбу с протекционизмом. В число участников CSG не входят ни Россия, ни США. Председателем CSG в настоящее время является Дания.

Алена Миклашевская