Путин призвал врио главы Тверской области восстанавливать заброшенные усадьбы

Президент Владимир Путин предложил врио губернатора Тверской области Виталию Королеву восстанавливать в регионе заброшенные усадьбы. Президент провел с главой региона встречу в Кремле.

Господин Королев заявил, что туризм — важная отрасль в Тверской области. «Мы занимаем второе место по доле туризма в валовом региональном продукте», — отметил врио губернатора. По его словам, отрасль развивается хорошо. Виталий Королев привел в пример туристический кластер «Завидово».

«Хорошо бы еще восстанавливать усадьбы заброшенные. Тоже объект показа был бы», — отметил Владимир Путин. Виталий Королев сообщил, что работа по этому направлению уже идет. «У нас очень хорошие есть исторические места, где мы большое внимание этому уделяем», — подчеркнул господин Королев.