В первом тизере документального фильма о Маске показали крушение SpaceX

Режиссер Алекс Гибни представил первый тизер четырехчасового документального фильма «Маск», который рассказывает о самом богатом человеке планеты, согласно версии журнала Forbes. Премьера фильма состоится на Венецианском фестивале. С 16 октября картина выйдет в международный прокат.

В 48-секундный ролик вошли кадры запуска ракет SpaceX, которые сопровождаются высказываниями в адрес Илона Маска. Сначала о нем говорят как о «величайшем капиталисте в истории», но затем его описывают его как «хаотичного», «жестокого» и «эгоистичного» человека. Один из голосов за кадром называет его человеком, «сошедшим с ума». После идут кадры, как ракета Маска терпит крушение.

Работа над фильмом началась с конца 2022 года. Илон Маск не участвовал в его создании и отказал Гибни в интервью, поскольку считал, что фильм будет заказным. Документалист использовал архивные материалы и публикации СМИ, а также взял интервью у первой жены Маска Джастин, его бывшей возлюбленной Эшли Сент-Клер, сооснователя Tesla Мартина Эберхарда и нобелевского лауреата по физике Джеффри Хинтона, которого называют «крестным отцом» искусственного интеллекта,

По словам Алекса Гибни, он был заинтересован в Маске, поскольку тот имеет огромное влияние на мир. Задачей же его ленты стало желание изучить путь миллиардера к мировому господству. Алекс Гибни — американский режиссер, обладатель премии «Оскар» за лучший документальный фильм в 2008 году.