Производитель упаковки подал в суд на курское «Конти-рус» из-за долга за поставку продукции

Ленинградское ООО «Полиграфоформление-флексо» обратилось в Арбитражный суд Курской области с иском к АО «Конти-рус», владеющему курской кондитерской фабрикой (входит в состав национализированной кондитерской группы «Конти»). Заявитель требует погасить задолженность за поставленную продукцию, выплатить пени и компенсировать судебные расходы. Общая сумма требований составляет 73,5 млн руб. Суд пока оставил иск без движения и предложил до 5 октября устранить недостатки в заявлении. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Основная сумма требований составляет 72,8 млн руб. — задолженность за поставленную продукцию. Еще 704,2 тыс. руб. заявлено в качестве пени и 842,4 тыс. руб. — расходов на оплату госпошлины.

Иск оставили без движения из-за документов, связанных с уплатой госпошлины. Суд установил, что 16 июля истцу была выдана справка на возврат госпошлины в размере 819,1 тыс. руб., однако при подаче нового иска не были представлены документы для ее зачета.

По данным Rusprofile, ООО «Полиграфоформление-флексо» зарегистрировано в Ломоносовском районе Ленинградской области в 2002 году. Основной вид деятельности — производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров. Уставный капитал — 243 млн руб. Гендиректор — Григорий Гороховский. Учредителем выступает петербургская компания ООО «Коломяги»: 80% уставного капитала принадлежит иностранной организации «Уорлд пэкэджинг энд консалтинг ЛЛК-ФЗ», 19% — российскому ООО «УК “Полиграфоформление”» (51% у Максима Яковлева, 49% у Бориса Цфасмана) и 1% — господину Цфасману. В 2025 году выручка компании увеличилась на 14,6% и составила 47 млн руб. по сравнению с показателем 2024-го (41 млн руб.). Чистая прибыль снизилась на 3,8% — с 185 млн до 178 млн руб. По собственным данным, курская кондитерская фабрика «Конти» выпускает продукцию под брендами Bonjour, Super Kontik, Do, Тimi, Konti, Konti life, «Джек», «Золотая лилия», «Живинка», Merletto, Amour, Esfero. По данным Rusprofile, АО «Конти-рус» зарегистрировано в Курске в 1998 году. Основной вид деятельности — производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий. Уставный капитал — 155,7 млн руб. Гендиректор — Павел Строгонов. Сведения об учредителях в открытых источниках отсутствуют. 2025 год компания отработала с убытками 687 млн руб., что на 87% больше, чем годом ранее (367 млн руб.). Выручка общества сократилась на 3% — с 18 млрд до 17 млрд руб.

В ноябре 2023 года Ленинский райсуд Курска принял решение обратить в доход РФ акции входившего в украинскую группу «Конти» АО «Конти-рус» и 100% уставного капитала ООО «Кондитерский центр “Мерлетто”», ООО «Мерлетто капитал» и ООО «Кэндимакс». Елена Симаненко, руководившая «Конти-рус» в 2018–2020 годах, оспорила это решение, но безуспешно.

В конце августа «Ъ-Черноземье» сообщал, что Росимущество в девятый раз продлило торги по продаже национализированных юрлиц украинской кондитерской группы «Конти» в Курской и Липецкой областях до 14 сентября. Начальная цена лота не изменилась и составляет 4,8 млрд руб.

Подробнее о национализации «Конти-рус» — в публикации «Ъ-Черноземье».

Мария Свиридова