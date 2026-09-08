МЧС предупредило о заморозках в Подмосковье 9 сентября

В ночные и утренние часы 9 сентября температура в Подмосковье местами опустится до –1°С. Об этом предупредила пресс-служба регионального МЧС.

В МЧС напомнили, что из-за похолодания повышается вероятность возникновения техногенных пожаров, в том числе из-за нарушения правил эксплуатации электробытовых приборов. Ведомство призвало не пользоваться самодельными электронагревательными приборами и предохранителями и не оставлять надолго без присмотра включенные в сеть электроприборы.

Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил «Вестям», что прошедшая ночь в Москве стала самой прохладной с конца мая: минимальная температура воздуха составила 7,8°С. По прогнозу Гидрометцентра, 8 сентября в Москве будет 15–17°С, в Подмосковье — 12–17°С, на востоке области возможен небольшой дождь. 9 сентября синоптики ожидают в столице потепление до 20–22°С, в Подмосковье — до 23°С, без осадков.