Бывший генпрокурор Грузии Парцхаладзе пошел добровольцем на СВО

Экс-генеральный прокурор Грузии Отар Парцхаладзе отправился на Украину для участия в специальной военной операции (СВО) в составе добровольческого отряда «Георгиевск». Об этом сообщил один из лидеров оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ираклий Павленишвили.

Решение Парцхаладзе отправиться на СВО в интервью грузинским СМИ подтвердил его близкий друг, московский бизнесмен Мамука Пипия. По его словам, «Отар Парцхаладзе служит России и лично Владимиру Путину», а формирование отряда «Георгиевск» якобы «согласовано на самом высоком уровне».

Ираклий Павленишвили считает название нового добровольческого отряда неслучайным. По мнению оппозиционного политика, оно «является отсылкой к городу Георгиевску», где в 1783 году был подписан «Георгиевский трактат» между Восточной Грузией и Российской империей, в результате чего «Грузия оказалась в составе России и надолго потеряла независимость». Нынешние власти Грузии, в том числе премьер-министр Ираклий Кобахидзе, неоднократно говорили, что считают «Георгиевский трактат» прогрессивным шагом, который «спас страну».

Отар Парцхаладзе занимал пост генпрокурора в 2013 году по представлению партии «Грузинская мечта». Вскоре после своей отставки он уехал в Россию, получил гражданство РФ и принял фамилию Романов-Парцхаладзе.

В 2025 году в Грузии в отношении Романова-Парцхаладзе возбудили уголовное дело по обвинению в организации заказного убийства московского бизнесмена грузинского происхождения Левана Джангвеладзе.

Георгий Двали, Тбилиси