ДСК построит 33-этажный дом на месте бывшего миграционного центра в Воронеже

АО «Специализированный застройщик "ДСК"» (Домостроительный комбинат, принадлежащий семье экс-сенатора от Воронежской области Сергея Лукина) планирует возвести 33-этажный монолитный жилой дом на месте бывшего Единого миграционного центра (ЕМЦ) на улице 9 Января, 68з. Об этом рассказали «Ъ-Черноземье» в компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Как выглядели прошлые очереди ЖК «Новый современник»

Фото: Единая информационная система жилищного строительства Как выглядели прошлые очереди ЖК «Новый современник»

Фото: Единая информационная система жилищного строительства

Окончательная проектная документация еще не утверждена, но решение о функциональном назначении объекта уже принято.

«Мы теперь определили, что это будет именно жилье, потому что разные варианты рассматривались. Но каким оно будет, мы пока не можем про это говорить»,— сообщила заместитель генерального директора ДСК Оксана Красных.

«Ъ-Черноземье» сообщал о старте работ на месте ЕМЦ еще весной. Участок площадью 7,3 тыс. кв. м находится в собственности девелопера. Его кадастровая стоимость составляет 47,9 млн руб.

Новый дом станет продолжением застройки территории в границах улиц Донбасской, 9 Января и Революции 1905 года. Ранее ДСК уже реализовал в этом квартале жилой комплекс «Новый Современник» — три монолитные секции башенного типа переменной этажности (от 17 до 26 этажей), объединенные общей стилобатной площадкой, со встроенно-пристроенными магазинами и подземным паркингом. По подсчетам «Ъ-Черноземье», совокупная стоимость трех завершенных позиций ЖК составляет 3,1 млрд руб. Помимо жилого дома, девелопер планирует расширить «Новый Современник» физкультурно-оздоровительным комплексом (ФОК) за 1 млрд руб. Проект спортивного объекта, разработанный собственными силами Домостроительного комбината, в настоящее время проходит государственную экспертизу. Строительство ФОКа планируется завершить до 2028 года.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье» «Я верю только ФОК там»

Анна Швечикова