Работы на участке под бывшим миграционным центром в Воронеже ведет ДСК

Участок в Воронеже на улице 9 Января, 68з находится в собственности Домостроительного комбината (ДСК), принадлежащего семье экс-сенатора от Воронежской области Сергея Лукина, рассказал «Ъ-Черноземье» источник на строительном рынке. Информацию подтвердили и в самой компании: сейчас там идет демонтаж здания, где ранее располагался Единый миграционный центр.

В пресс-службе ДСК «Ъ-Черноземье» сообщили, что на площадке пока ведутся только снос существующего здания и подготовка территории под возможное дальнейшее развитие.

«Утвержденных параметров проекта и окончательной концепции сейчас нет — планы корректируются с учетом экономической ситуации. Пока речь идет исключительно о расчистке территории от "лишнего объекта", а сроки появления конкретного проекта не определены», — отметили в пресс-службе.

Земельный участок площадью 7,3 тыс. кв. м имеет разрешенное использование — «многоквартирные многоэтажные жилые дома». Его кадастровая стоимость составляет 47,9 млн руб.

Ульяна Ларионова, Сергей Калашников