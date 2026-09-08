В Новоорском районе Оренбуржья закрыли дорогу из-за ландшафтного пожара

С 14:30 8 сентября перекрыт участок трассы Орск – Шильда – граница Челябинской области — с 33-го по 55-й километр в Новоорском районе. Причиной стала ограниченная видимость из-за ландшафтного пожара, сообщает региональное МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Ранее «Ъ-Волга» сообщал, что в Оренбуржье к тушению природных пожаров привлекли авиацию и силы из соседних регионов. В шести муниципалитетах введен режим повышенной готовности. Наиболее сложная обстановка сохраняется в Кувандыкском округе, а также в Кваркенском, Новоорском и Беляевском районах, сообщил губернатор Евгений Солнцев.

Из-за пожаров в регионе также зафиксировано загрязнение воздуха. По данным Роспотребнадзора, в селе Красноуральск выявлено превышение предельно допустимой концентрации оксида углерода и оксида азота, в селе Жанаталап Беляевского района — превышение по оксиду азота.

Яна Вежлева