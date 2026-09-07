В Оренбургской области зафиксировано загрязнение воздуха из-за природных пожаров

Превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе зафиксировано в нескольких населенных пунктах Оренбургской области из-за ландшафтных пожаров. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

По данным мониторинга, который проводился совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», выявлено превышение содержания оксида углерода и оксида азота в селе Красноуральск, а также повышенное содержание оксида азота в селе Жанаталап Беляевского района.

Специалисты контролируют качество воздуха на границе жилой застройки в зоне задымления. Несмотря на зафиксированные превышения, жалоб от населения на ухудшение самочувствия не поступало.

Жителям населенных пунктов в зоне задымления рекомендовано минимизировать пребывание на открытом воздухе, ограничить прогулки детей, использовать увлажненные защитные маски при выходе на улицу и проводить регулярную влажную уборку помещений. Также специалисты советуют не открывать окна и не использовать вентиляционное оборудование, засасывающее воздух с улицы.

Ранее ГУ МЧС по Оренбургской области сообщило о том, что в садовом товариществе «Заря» Соль-Илецка пожар уничтожил 15 строений, еще 15 повреждены. Тушение осложняется жаркой погодой и ветром до 18 м/с. Огонь также перекинулся на лесной массив.

Георгий Портнов