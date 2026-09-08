Подростки разошлись в ТЦ

До 3 млн руб. в месяц теряют торговые центры из-за подростков-фудкортников. Годовой ущерб может доходить до 10 млн руб. для каждого объекта. Такие оценки дает Ассоциация торговой недвижимости и экспертов ритейла. Чем мешают бизнесу компании школьников? И что делать с молодежным трендом?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Бесплатный Wi-Fi и одна картошка фри на десять человек — для привлечения современных подростков многого не нужно. Но для некоторых ТЦ сложно считать это благом: школьники шумят, кидаются едой, снимают видео для соцсетей, а иногда провоцируют конфликты вплоть до драк. Вокруг молодых людей в какой-то момент образуется зона отчуждения: другие посетители обходят компанию стороной и решают есть в другом месте.

Управляющие в ответ направляют на фудкорды рейды охраны. Для современных гастропространств с хорошим оформлением это становится настоящей головной болью, поделилась директор по маркетингу торгового комплекса «Савеловский» Евгения Бояринцева:

«В ресторанах они ведут себя спокойно: KFC, "Шоколадница", "Чайхана", кафе "Диван". Там есть охрана либо самого заведения, либо комплекса. Это всегда было серьезной проблемой, начиная с того, что они раскручивают болтики на мебели, и заканчивая тем, что портят цветы, в том числе искусственные, мусорят, клеят жвачки, мешают гостям. Там еще детский паровозик ездил, так они и на него прыгали».

Однако некоторые опрошенные “Ъ FM” торговые центры не зафиксировали серьезных проблем. Неприятная статистика во многом зависит от расположения, считает руководитель направления исследований и консалтинга компании Focus Technologies Михаил Васильев:

«Такое встречает преимущественно в спальных районах, при этом необязательно речь идет об объекте формата 5-20 тыс. кв. м. Это может быть достаточно крупный ТЦ площадью порядка 40 тыс. кв. м, допустим, с относительно устаревшей концепцией. Необязательно это дети, это в целом может быть какая-то нецелевая аудитория. Чем меньше вокруг каких-то объектов конкуренции и, в принципе, объектов социальной инфраструктуры, тем с большей проблемой станет сталкиваться такой объект».

По подсчетам аналитиков, посещаемость торговых центров за последние пять лет упала на 25%. Торговый центр — общественное пространство, а подростки — это будущая целевая аудитория, заметил управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский:

«От того, как их встретит ТЦ, очень много всего зависит в будущем. Это поколение уже занимает значительную долю в общем количестве посетителей торговых центров. Оно совершенно не такое. Настроен ли торговый центр, в который они пришли, на то, чтобы они общались, концептуально чем-то занимались с общей пользой для себя и для торгового центра? Это же далеко не у всех так».

Как отмечают собеседники “Ъ FM”, вандализм — это вопрос охраны. А абстрактный ущерб в виде недополученной выручки операторов питания, снижения оборачиваемости посадочных мест и ухудшения клиентского опыта для семей — это уже проблема управления, уверена директор департамента торговой недвижимости Accent Светлана Кузьмина:

«Легче создать какие-то отдельные зоны. Если это большой фудкорт, мы можем мотивировать подростков к покупкам, в том числе размещать здесь магазины, которые им интересны.

Я думаю, большинство так и делает. Но нужно иметь в виду, что платежеспособность у этой категории несколько ограничена. Но так как они уже приходят, нужно их просто заинтересовать и эту энергию перекинуть куда-то в другое русло. Так, были же какие-то проекты по рисованию баллончиками».

Для некоторых столичных ТЦ решением стал пинг-понг. Школьники уходят играть, и места быстрее освобождаются для новых посетителей. В перспективе для молодежи могут появиться отдельные зоны с досугом. Станет ли более взрослым покупателям от этого комфортнее, вопрос другой.

Анжела Гаплевская