Во Владимире турист украл ложку писателя Венедикта Ерофеева из музея

Турист из Нижнего Новгорода украл экспонат из музея ложки во Владимире. Возбуждено уголовное дело о краже, сообщила пресс-служба МВД.

Мужчина похитил с витрины ложку, принадлежавшую писателю Венедикту Ерофееву. 40-летний злоумышленник был задержан полицией в Нижегородской области. На допросе он заявил, что решил украсть экспонат, чтобы пополнить собственную коллекцию, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Похищенный экспонат изъяли, его вернут в музей.