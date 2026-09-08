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Туристам оказали медвежью услугу

Как бизнесу подготовиться к встрече с вышедшими в город хищниками

Медведь зашел в пятизвездочный отель и напугал постояльцев. 7 сентября по сети разошлось видео с камер наблюдения гостиницы на Красной Поляне в Сочи. На кадрах видно, как зверь неспешно прогуливается по коридору и заворачивает за угол. Через минуту в том же направлении движется мужчина, но сразу же бежит назад, а медведь гонится за ним.

Фото: Оксана Зуйко / Коммерсантъ

Фото: Оксана Зуйко / Коммерсантъ

Последнее время дикие животные все чаще выходят к людям в поисках пропитания по всей России. И это уже вызывает опасения бизнеса. За сутки администрация Енисейского округа Красноярского края сообщила об 11 встречах с медведями.

С начала лета животных замечали вблизи населенных пунктов более 100 раз — даже для Сибири показатель беспрецедентный.

Telegram-канал Mash пишет, что от этого местные пивные магазины теряют до половины выручки. Также медведя видели у детского лагеря в районе Байкала. В соцсетях пользователи делятся видео, где зверь подошел к крыльцу коттеджа на Красной Поляне — постояльцы смогли отпугнуть его криками.

В Иркутской области молодой медведь перелез через металлический забор, чтобы попасть на территорию локомотивного депо. Свежие отпечатки лап заметили в подмосковном Звенигороде. И это все новости только за 7 сентября. Самое простое, что можно сделать, — информировать туристов, говорит директор по развитию компании «АльпИндустрия» Сергей Ковалев:

На Алтае объявили охоту на медведей

«На Камчатке, когда мы ходим на Ключевскую Сопку или организуем восхождение, медведей много. Я знаю истории, когда из палатки крадут рюкзак с едой. Сейчас стоянки огораживают сеткой. Спастись можно только правилами: носить шумовые петарды, не оставлять еду , по возможности ночевать под крышей».

Мусор от туристов и местных жителей усугубляет ситуацию.

Сейчас у медведей период зажировки, объясняют эксперты. В лесах наблюдается массовый неурожай кедровых орехов, а мусорные баки уже стали привычным источником пищи. При этом, по общим наблюдениям, людей они уже не боятся и даже проявляют наглость. Могут потребоваться и инфраструктурные решения, допускает исполнительный директор экологического сервиса «Сохрани Лес» Александр Чикин:

«Сейчас медведей интересуют свалки, запах кухонь, компостные ямы — вся инфраструктура обращения с отходами и приготовления еды. Правила защиты — закупка средств самообороны и подготовка противомедвежьих контейнеров, отказ от компостных ям, максимальное закрытие кухонь».

Медведи атаковали широким фронтом

Так называемые «антимишки» — особые мусорные контейнеры — должны быть разработаны так, чтобы зверь не мог открыть их быстрее чем за час, добавляет эксперт по устойчивому туризму ЭкоЦентра «Заповедники» Александр Железняк:

«Одно из главных требований — антивандальные мусорки, которые медведь не может разобрать. На озере Курильском создают электровольеры, где живут люди. Молодого медвежонка это задержит, но серьезного медведя, решившего пробиться, скорее всего, не отпугнет».

Из-за активности медведей летний туристический сезон на Алтае оказался сорван.

Там в августе произошла трагедия — зверь утащил из палатки туристку, ее позже нашли мертвой. Смертельные случаи есть и в других областях.

Анжела Гаплевская

Фотогалерея

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Медведь — один из символов России, он был выбран в качестве официального символа летних Олимпийских игр 1980 года в Москве

Медведь — один из символов России, он был выбран в качестве официального символа летних Олимпийских игр 1980 года в Москве

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ  /  купить фото

Бурые медведи обычно селятся в лиственных и хвойных лесах, но некоторые подвиды обитают в горных или болотистых регионах

Бурые медведи обычно селятся в лиственных и хвойных лесах, но некоторые подвиды обитают в горных или болотистых регионах

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ  /  купить фото

Самые распространенные — бурые медведи: по данным на 2024 год, их насчитывалось свыше 296,1 тыс.

Самые распространенные — бурые медведи: по данным на 2024 год, их насчитывалось свыше 296,1 тыс.

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ  /  купить фото

Медведи всеядны. Большую часть рациона составляют растительные корма, но для накопления жира на зиму предпочитают ягоды, рыбу, шишки.

Медведи всеядны. Большую часть рациона составляют растительные корма, но для накопления жира на зиму предпочитают ягоды, рыбу, шишки.

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ  /  купить фото

Рост взрослого бурого медведя в России в холке достигет 100-130 см, а в длину — до 2.4 м (камчатский подвид) и весят до 400-500кг

Рост взрослого бурого медведя в России в холке достигет 100-130 см, а в длину — до 2.4 м (камчатский подвид) и весят до 400-500кг

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ  /  купить фото

Несмотря на грозный вид, при встрече с человеком медведи обычно убегают, но не всегда. Исключения составляют те случаи, когда медведица защищает медвежат, когда медведь почуял запах еды, а также во время летнего гона

Несмотря на грозный вид, при встрече с человеком медведи обычно убегают, но не всегда. Исключения составляют те случаи, когда медведица защищает медвежат, когда медведь почуял запах еды, а также во время летнего гона

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ  /  купить фото

Средняя продолжительность жизни в дикой природе составляет 15–25 лет. В неволе хищники живут значительно дольше – от 30 до 40 лет

Средняя продолжительность жизни в дикой природе составляет 15–25 лет. В неволе хищники живут значительно дольше – от 30 до 40 лет

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ  /  купить фото

Несмотря на большие размеры и массу, бурые медведи способны передвигаться почти бесшумно, а во время бега могут развить скорость до 60 км/ч

Несмотря на большие размеры и массу, бурые медведи способны передвигаться почти бесшумно, а во время бега могут развить скорость до 60 км/ч

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ  /  купить фото

Подготовка к спячке у косолапых начинается еще в конце лета. Медведь интенсивно нагуливает подкожный жир, употребляя в пищу все, что может отыскать.

Подготовка к спячке у косолапых начинается еще в конце лета. Медведь интенсивно нагуливает подкожный жир, употребляя в пищу все, что может отыскать.

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ  /  купить фото

Бурые медведи никогда не образуют пары и не живут семействами. Зверь ведет одиночный образ жизни. Большие скопления медведей наблюдаются лишь в местах массового хода и нереста лососей

Бурые медведи никогда не образуют пары и не живут семействами. Зверь ведет одиночный образ жизни. Большие скопления медведей наблюдаются лишь в местах массового хода и нереста лососей

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ  /  купить фото

В России численность бурого медведя за последние 30 лет увеличилась в 2,3 раза. В Дальневосточном федеральном округе обитает до 120,3 тыс. медведей. Больше всего их в Камчатском и Хабаровском краях – около 25 тыс. особей в каждом из регионов

В России численность бурого медведя за последние 30 лет увеличилась в 2,3 раза. В Дальневосточном федеральном округе обитает до 120,3 тыс. медведей. Больше всего их в Камчатском и Хабаровском краях – около 25 тыс. особей в каждом из регионов

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ  /  купить фото

Медвежата остаются с матерью продолжительное время, обычно 2 года, а иногда и до 3–4 лет, осваивая навыки выживания; этот срок может варьироваться в зависимости от вида и региона, так как медведи учатся искать пищу, защищаться и строить берлоги

Медвежата остаются с матерью продолжительное время, обычно 2 года, а иногда и до 3–4 лет, осваивая навыки выживания; этот срок может варьироваться в зависимости от вида и региона, так как медведи учатся искать пищу, защищаться и строить берлоги

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ  /  купить фото

Считается, что даже самые агрессивные самцы не сравнятся с медведицей, защищающей своих детенышей

Считается, что даже самые агрессивные самцы не сравнятся с медведицей, защищающей своих детенышей

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ  /  купить фото

Всего в России встречаются три вида медведей: бурый, белый и гималайский

Всего в России встречаются три вида медведей: бурый, белый и гималайский

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ  /  купить фото

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Медведь — один из символов России, он был выбран в качестве официального символа летних Олимпийских игр 1980 года в Москве

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Бурые медведи обычно селятся в лиственных и хвойных лесах, но некоторые подвиды обитают в горных или болотистых регионах

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Самые распространенные — бурые медведи: по данным на 2024 год, их насчитывалось свыше 296,1 тыс.

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Медведи всеядны. Большую часть рациона составляют растительные корма, но для накопления жира на зиму предпочитают ягоды, рыбу, шишки.

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Рост взрослого бурого медведя в России в холке достигет 100-130 см, а в длину — до 2.4 м (камчатский подвид) и весят до 400-500кг

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Несмотря на грозный вид, при встрече с человеком медведи обычно убегают, но не всегда. Исключения составляют те случаи, когда медведица защищает медвежат, когда медведь почуял запах еды, а также во время летнего гона

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Средняя продолжительность жизни в дикой природе составляет 15–25 лет. В неволе хищники живут значительно дольше – от 30 до 40 лет

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Несмотря на большие размеры и массу, бурые медведи способны передвигаться почти бесшумно, а во время бега могут развить скорость до 60 км/ч

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Подготовка к спячке у косолапых начинается еще в конце лета. Медведь интенсивно нагуливает подкожный жир, употребляя в пищу все, что может отыскать.

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Бурые медведи никогда не образуют пары и не живут семействами. Зверь ведет одиночный образ жизни. Большие скопления медведей наблюдаются лишь в местах массового хода и нереста лососей

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

В России численность бурого медведя за последние 30 лет увеличилась в 2,3 раза. В Дальневосточном федеральном округе обитает до 120,3 тыс. медведей. Больше всего их в Камчатском и Хабаровском краях – около 25 тыс. особей в каждом из регионов

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Медвежата остаются с матерью продолжительное время, обычно 2 года, а иногда и до 3–4 лет, осваивая навыки выживания; этот срок может варьироваться в зависимости от вида и региона, так как медведи учатся искать пищу, защищаться и строить берлоги

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Считается, что даже самые агрессивные самцы не сравнятся с медведицей, защищающей своих детенышей

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Всего в России встречаются три вида медведей: бурый, белый и гималайский

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

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