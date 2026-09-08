Туристам оказали медвежью услугу

Медведь зашел в пятизвездочный отель и напугал постояльцев. 7 сентября по сети разошлось видео с камер наблюдения гостиницы на Красной Поляне в Сочи. На кадрах видно, как зверь неспешно прогуливается по коридору и заворачивает за угол. Через минуту в том же направлении движется мужчина, но сразу же бежит назад, а медведь гонится за ним.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оксана Зуйко / Коммерсантъ Фото: Оксана Зуйко / Коммерсантъ

Последнее время дикие животные все чаще выходят к людям в поисках пропитания по всей России. И это уже вызывает опасения бизнеса. За сутки администрация Енисейского округа Красноярского края сообщила об 11 встречах с медведями.

С начала лета животных замечали вблизи населенных пунктов более 100 раз — даже для Сибири показатель беспрецедентный.

Telegram-канал Mash пишет, что от этого местные пивные магазины теряют до половины выручки. Также медведя видели у детского лагеря в районе Байкала. В соцсетях пользователи делятся видео, где зверь подошел к крыльцу коттеджа на Красной Поляне — постояльцы смогли отпугнуть его криками.

В Иркутской области молодой медведь перелез через металлический забор, чтобы попасть на территорию локомотивного депо. Свежие отпечатки лап заметили в подмосковном Звенигороде. И это все новости только за 7 сентября. Самое простое, что можно сделать, — информировать туристов, говорит директор по развитию компании «АльпИндустрия» Сергей Ковалев:

«На Камчатке, когда мы ходим на Ключевскую Сопку или организуем восхождение, медведей много. Я знаю истории, когда из палатки крадут рюкзак с едой. Сейчас стоянки огораживают сеткой. Спастись можно только правилами: носить шумовые петарды, не оставлять еду , по возможности ночевать под крышей».

Мусор от туристов и местных жителей усугубляет ситуацию.

Сейчас у медведей период зажировки, объясняют эксперты. В лесах наблюдается массовый неурожай кедровых орехов, а мусорные баки уже стали привычным источником пищи. При этом, по общим наблюдениям, людей они уже не боятся и даже проявляют наглость. Могут потребоваться и инфраструктурные решения, допускает исполнительный директор экологического сервиса «Сохрани Лес» Александр Чикин:

«Сейчас медведей интересуют свалки, запах кухонь, компостные ямы — вся инфраструктура обращения с отходами и приготовления еды. Правила защиты — закупка средств самообороны и подготовка противомедвежьих контейнеров, отказ от компостных ям, максимальное закрытие кухонь».

Так называемые «антимишки» — особые мусорные контейнеры — должны быть разработаны так, чтобы зверь не мог открыть их быстрее чем за час, добавляет эксперт по устойчивому туризму ЭкоЦентра «Заповедники» Александр Железняк:

«Одно из главных требований — антивандальные мусорки, которые медведь не может разобрать. На озере Курильском создают электровольеры, где живут люди. Молодого медвежонка это задержит, но серьезного медведя, решившего пробиться, скорее всего, не отпугнет».

Из-за активности медведей летний туристический сезон на Алтае оказался сорван.

Там в августе произошла трагедия — зверь утащил из палатки туристку, ее позже нашли мертвой. Смертельные случаи есть и в других областях.

Анжела Гаплевская