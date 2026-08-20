Охотники пошли на медведей

На Алтае объявили охоту на медведей, за сутки ликвидировали уже пять особей. Об этом сообщили в правительстве региона. После гибели туристки у села Артыбаш власти выдали дополнительные лицензии на отстрел хищников. В районе также действует режим повышенной готовности и комендантский час. Трагедия произошла ночью 19 августа. Медведь разорвал палатку на берегу Бии, вытащил оттуда 29-летнюю туристку из Новосибирской области и утащил в лес. Ее спутник выжил. По словам местных жителей, хищника, который напал на девушку, не испугали даже выстрелы в воздух. Почему медведи стали чаще выходить к людям? И как это остановить?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Медведи в районе Телецкого озера начали подходить к людям еще до трагедии. По данным местных СМИ, их замечали у сел, магазинов и туристических баз. Некоторые животные нападали на домашний скот и даже забирались в лодки. При этом ограничения в Артыбаше действуют уже больше недели, но далеко не все отдыхающие воспринимают опасность всерьез, говорит алтайский егерь Сергей Усик:

«Медведи уже выходят к жилью: приходят на туристические базы и ведут себя довольно нагло. Но случаев откровенного нападения у нас пока не было. Тем не менее туристы часто думают: "Мы приехали отдыхать. Какие еще медведи? Здесь же все рядом — поселок, дорога, машины ходят"».

Теперь, приоритетная цель охотников — поймать того самого медведя. После такого контакта оставлять животное в природе уже нельзя, продолжает Сергей Усик:

«Если медведь уже напал на человека, его в любом случае необходимо устранять. У такого животного психика настолько нарушена, что оно представляет опасность. При этом нельзя сказать, что медведь обязательно голоден: сейчас не зима, это не шатун, который истощен. Основу его рациона составляет растительная пища.

Но бывают медведи, которых мать научила добывать телят в ближайшем фермерском хозяйстве, и такой зверь будет охотиться на скот, пока его не пристрелят».

Проблема давно вышла за пределы Алтая. За последние дни о нападениях сообщали в Кемеровской и Новгородской областях. В Хакасии хищников все чаще замечают на окраинах населенных пунктов. В региональном Минприроды среди причин называют свалки, доступную еду у жилья и изменения кормовой базы. Но главный фактор — резко возросшая популяция медведей, считает главный редактор журнала «Охота» Валерий Кузенков:

«Сегодня в стране огромное количество бурых медведей. По данным Минприроды, их около 330 тыс. Им необходимо чем-то питаться: они едят диких животных, рыбу и, в том числе, могут нападать на людей. Такие случаи происходят все чаще по одной простой причине — численность зверя растет. По оценкам ученых, ежегодно в России происходит до 6 тыс. нападений».

Артыбаш — один из главных центров отдыха на Телецком озере. Сейчас там закрывают маршруты и ограничивают передвижение по вечерам. Однако массовых отказов от поездок туротрасль пока не ждет, говорит руководитель комитета по внутреннему туризму Российского союза туриндустрии Сергей Толчин:

«Безусловно, тревожные новости для туристов накладывают определенный отпечаток. Но все понимают, что это не носит системного характера и существенного негативного влияния на направление не окажет.

В целом Алтай в этом году остается одним из направлений, которые продолжают показывать рост».

Причем Россия с такой проблемой не единственная. В японской префектуре Акита после серии нападений власти дошли до привлечения сил самообороны. С начала апреля там погибли десять человек, больше 50 пострадали. Причины во многом те же — медведей становится больше, а естественных ограничителей численности популяции почти нет, отмечает зоолог Михаил Кречмар:

«В Японии проблема примерно такая же, как у нас, и имеет те же корни. С каждым годом она, конечно, будет усугубляться. Фактически остается только один способ решения — изъятие медведей из природы. Как это будет происходить, я, признаться, не понимаю, потому что медведь не представляет для человека ценности как объект охоты: его нельзя просто добыть, съесть и продать».

До армии на Алтае пока не дошло. Но к наблюдению за медведями уже подключили центр БПЛА — передвижение хищников теперь отслеживают с воздуха.

Андрей Дубков