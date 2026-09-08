Посол Израиля в ООН призвал арестовать мэра Нью-Йорка

Посол Израиля в ООН Дани Данон заявил, что мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани «сеет хаос» и «провоцирует нападения» в преддверии визита израильского лидера в США. Как сообщает The Times, господин Данон призвал арестовать мэра Мамдани за «подстрекательство к насилию».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Shannon Stapleton / Reuters Фото: Shannon Stapleton / Reuters

В интервью британскому изданию господин Данон заявил, что он уже более десяти лет представляет Израиль в ООН и что время проведения период Генассамблеи всегда было непростым. Но нынешний год, по словам посла, особенно сложен. «В городе новый мэр, который, вместо того чтобы организовывать и поддерживать делегацию, призывает к протестам и провоцирует еще больше хаоса на улицах,— сказал Дани Данон.— Он призывал арестовать нашего премьер-министра, но я думаю, что, если кого-то и надо арестовать, так это самого мэра, потому что его подстрекательства вызвали нападения на евреев в городе».

Биньямин Нетаньяху должен прибыть в Нью-Йорк 8 сентября, чтобы выступить на Генассамблее ООН. Еще в июле мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани заявил, что изучает возможность ареста премьер-министра Израиля силами нью-йоркской полиции по ордеру Международного уголовного суда (МУС). Когда юристы объяснили, что у городской полиции нет полномочий исполнять ордер МУС, мэр призвал жителей Нью-Йорка выйти на массовые протесты против приезда Биньямина Нетаньяху. Со своей стороны президент США Дональд Трамп заверил премьера Израиля, что ему не грозит арест на американской земле.

Алена Миклашевская