Фирма экс-депутата Курултая оспаривает изъятие исторического дома в центре  Уфы

ООО «Управляющая компания "Орион плюс"» в арбитражном суде Башкирии пытается оспорить решение управления земельных и имущественных отношений мэрии Уфы (УЗИО) об изъятии для муниципальных нужд участка и помещений в доме на улице Пушкина, 79. Ближайшее заседание по делу состоится 9 сентября.

Из материалов дела следует, что почти ровно год назад Верховный суд Башкирии обязал собственников дома на углу улиц Пушкина и Карла Маркса в течение 30 месяцев выполнить комплекс мероприятий для сохранения историко-культурной ценности здания, которое является объектом культурного наследия. УК «Орион плюс» взяла на себя затраты на подготовку проектной документации, проведение историко-культурной экспертизы, сохранение и реконструкцию объекта, ранее известного как Дом Спиртотреста.

Решение об изъятии помещений и выселении жильцов УЗИО обосновывало обращением муниципальной Службы расселения, постановлением администрации Кировского района о признании дома аварийным и подлежащим реконструкции, требованиями о реконструкции и определением кассационного суда.

На время разбирательств арбитражный суд Башкирии приостановил действие решения УЗИО. Третьими лицами к участию в споре привлечены администрация Уфы, Башкультнаследие и АО «Специализированный застройщик "Пушкин"».

Как сообщал «Ъ-Уфа», в марте 2024 года признание аварийными нескольких жилых домов в историческом центре Уфы, в том числе на Пушкина, 79, стало поводом для уголовного дела в отношении чиновников городской администрации. Одним из фигурантов был начальник управления по обеспечению жизнедеятельности администрации Уфы и заместитель председателя межведомственной комиссии по вопросам расселения Антон Тристан, которому вменяли злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). Чем завершилось расследование, не сообщалось.

По данным Башкультнаследия, в июне экспертиза дала положительное заключение на проект реставрации дома Пушкина, 79. Проект подготовила Творческая архитектурная фирма «Архпроект» Союза архитекторов Башкирии по заказу УК «Орион».

ООО «Управляющая компания "Орион плюс"» зарегистрировано в 2011 году в Уфе. По данным Rusprofile, учредителем является бывший депутат Курултая Башкирии Рустем Мусабиров, экс-президент Федерации самбо Башкирии и экс-директор Агентства по привлечению инвестиций Башкирии (было подведомственно региональному минэкономразвитию).

Идэль Гумеров