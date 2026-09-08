Главное на рынке недвижимости к утру 8 сентября

ООО «Тенгри» продало бизнес-центр «Северное сияние» площадью 37,8 тыс. кв. м в Москве ЗПИФ «Эгида» (под управлением УК «РВМ Капитал»), сообщает Telegram-канал Filatoff Inc. Компания «Тенгри» принадлежит МКООО «Пи-Эн-Эл» и Ольге Медведевой. «Северное сияние» построила компания «Миан» Александра Сенаторова в 2006 году, с тех пор он неоднократно менял владельцев. До 2022 года БЦ принадлежал швейцарскому фонду Eastern Property Holdings, чьи активы затем перешли Era Holding.

Президент Владимир Путин поддержал предложение уполномоченного по правам ребенка снизить ставку по семейной ипотеке на покупку или строительство частного дома. Теперь инициативу должно проработать правительство. По словам главы государства, такая мера будет полезна как для многодетных семей, так и для строительной отрасли, где растет объем индивидуального жилищного строительства. Сейчас базовая ставка по семейной ипотеке составляет 6%. Программа действует до конца 2030 года.

Холдинг Messier Group получил контроль над 100% акций компании ООО «Комплексное развитие территории Печатники». Из его капитала вышла городская компания «Мосинжпроект». Messier Group связывают с бизнесменом Гагиком Царукяном. Точно неизвестно, о какой площадке идет речь, пишет Telegram-канал Filatoff Inc. Ранее Messier Group претендовала на реализацию проекта офиса на 58 тыс. кв. м в ТПУ «Рязанская» в районе московских Печатников. Однако конкурсная комиссия отклонила заявку из-за отсутствия некоторых документов.

УК «Аэропорты регионов» объявила тендер по выбору подрядчика для строительства аэродромной инфраструктуры для аэропорта «Архыз» в Карачаево-Черкесии. Начальная цена контракта — 9,54 млрд руб. Тендер пройдет на площадке Газпрома. Заявки принимаются до 29 сентября, а итоги подведут 30 ноября. Строительство аэропорта вблизи курорта Архыз подписали власти республики и «Аэропорты регионов» в 2024 году. Объем инвестиций оценивают в 36,5 млрд руб. Сейчас Карачаево-Черкесия — единственный северокавказский регион, где нет своего аэропорта.

Ассоциация торговой недвижимости и экспертов ритейла (АТЭР) разработала порядок обеспечения безопасности торговых центров при атаке беспилотников. Проект направлен на согласование в Минпромторг, сообщил сопредседатель ассоциации Павел Люлин. Он отметил, что это первый подобный документ в России. Правила предусматривают два режима — предварительной готовности и действий в момент самой атаки. «В отличие от пожарных алгоритмов, регламент не предусматривает сиюминутную эвакуацию людей, чтобы они не попали под удары беспилотников на улице», — сообщил господин Люлин. Он также добавил, что ТЦ могут доработать алгоритм под региональные условия и особенности планировки помещений.

Власти Москвы включили участок площадью более 10 га в промышленной зоне Чертаново в программу комплексного развития территорий (КРТ). Девелоперы смогут возвести на площадке более 166 тыс. кв. м общественно-деловой и производственной недвижимости. Участок находится в 1-м Дорожном проезде. Сейчас на участке расположен заброшенный опытный завод Московского научно-исследовательского радиотехнического института (МНИРТИ), а также два склада и автотехцентр. Площадка перешла в собственность столицы в конце 2024 года. Сроки реализации проекта и его потенциальный инвестор пока неизвестны.