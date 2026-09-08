Еще 11 участков изымают под строительство Восточного обхода Нижнего Новгорода

Минимущества Нижегородской области распоряжением от 7 сентября 2026 года изымает еще 11 земельных участков под строительство Восточного обхода Нижнего Новгорода. Они расположены на набережной Гребного канала и в слободе Подновье, указано в документе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Два участка принадлежат юридическим лицам — ООО «Берег» и ООО «Бетонный завод Вектор». Остальные находятся в собственности физлиц, они предназначены для ведения личных подсобных хозяйств и индивидуального жилищного строительства.

Владельцам недвижимости выплатят компенсацию за изымаемое имущество по рыночной стоимости. При их несогласии министерство будет судиться.

Всего под строительство Восточного обхода власти решили изъять уже около сотни участков. Строительство дороги пока находится на этапе проектирования.

Галина Шамберина