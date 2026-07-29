Проектировщику нижегородского Восточного обхода насчитали 27 млн рублей пеней

Главное управление автодорог Нижегородской области насчитало АО «ДСК "Автобан"» 27,3 млн руб. пеней за нарушение сроков проектирования первой очереди платного Восточного обхода Нижнего Новгорода. Претензия исполнителю выставлена в июле 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Согласно условиям контракта, «Автобан» должен был до 30 декабря 2025 года завершить работы по всем восьми этапам проектирования, но сроки везде нарушены, просрочка составила от 170 до 178 дней.

В восемь этапов, в том числе, входят проектирование транспортной развязки (четвертый этап), системы взимания платы (пятый), реконструкции набережной Гребного канала от Казанского до Лысогорского съезда (шестой) и участка Афонино – Никульское (седьмой). Восьмой этап работ — это проект планировки и межевания.

Как писал «Ъ-Приволжье», стоимость контракта составила 330,3 млн руб. В первую очередь входит участок от обхода Кстова до Лысогорской улицы в Нижнем Новгороде. По данным на начало 2026 года, ее стоимость оценивалась в 32,88 млрд руб. Весь обход, включая новый мост через Волгу, — в 203,8 млрд руб. Строить Восточный обход планируют по концессии, торги на которую пока не объявляли.

Галина Шамберина