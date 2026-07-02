Под строительство Восточного обхода Нижнего Новгорода изымают еще 73 участка

Еще 73 земельных участка с расположенными на них объектами недвижимости изымают под строительство Восточного обхода Нижнего Новгорода. Соответствующий приказ по обращению главного управления автодорог утвердило областное минимущества.

Участки находятся в деревнях Большая Ельня, Кузьминка, Опалиха, Малая Ельня, Никульское, Афонино, Крутая, Ржавка, а также в Луговом переулке, на улицах Столбищенской, Калинина и Котовского в Кстове.

Они в основном относятся к землям сельскохозяйственного и промышленного назначения, а также к землям для индивидуального жилищного строительства.

Среди правообладателей — МРСК Центра и Приволжья, ООО «Дорожник», ООО «Кстовский индустриальный парк 1», ООО «Кстово Девелопмент» и физлица.

Ранее минимущества издало распоряжение об изъятии под строительство Восточного обхода 21 участка.

Правообладатели должны получить компенсацию за недвижимость. В случае добровольной передачи министерство будет с ними судиться.

Галина Шамберина