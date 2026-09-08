Ограблен музей Ренуара в Кань-сюр-Мер
Ночью с 7-го на 8-е сентября неизвестные проникли в музей Огюста Ренуара в Кань-сюр-Мер на юге Франции, сообщает Le Figaro. По предварительным данным, похищены четыре картины, однако одну из них грабители впоследствии бросили.
Музей расположен в поместье Ле Колетт — последней резиденции Пьера-Огюста Ренуара. В июне 1907 года он приобрел здесь большую оливковую рощу и вскоре построил дом, который должен был быть достаточно просторным, чтобы принимать многочисленных друзей художника, живописцев, торговцев и коллекционеров. Семья переехала сюда осенью 1908 года.
Дом-музей Ренуара — двухэтажный особняк, в котором сохранились мебель, вещи художника, фотографии и произведения его друзей. Коллекция музея включает десять картин Ренуара и около половины сохранившихся скульптур мастера.
По данным полиции, двое злоумышленников проникли в здание, разбив стеклянную дверь. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как они вырезали картины. Сигнализация сработала в 5:48, после чего грабители скрылись до прибытия полиции.
Грабителям удалось уйти с похищенными произведениями. Точный размер ущерба пока не установлен.