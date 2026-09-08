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При ударе по АЗС в Брянской области погиб один человек и трое пострадали

Брянский губернатор Ковальчук: человек погиб и трое ранены при ударе ВСУ по АЗС

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил об атаке ВСУ на автозаправочную станцию в Стародубе. На месте погиб 39-летний мужчина, еще три человека пострадали.

«Семье (погибшего) будет оказана вся необходимая помощь и поддержка», — пообещал чиновник.

В результате удара повреждены навес и остекление двух административных зданий и три автомобиля.

За сутки над регионом сбили 81 БПЛА, добавил губернатор.

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