При ударе по АЗС в Брянской области погиб один человек и трое пострадали
Брянский губернатор Ковальчук: человек погиб и трое ранены при ударе ВСУ по АЗС
Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил об атаке ВСУ на автозаправочную станцию в Стародубе. На месте погиб 39-летний мужчина, еще три человека пострадали.
«Семье (погибшего) будет оказана вся необходимая помощь и поддержка», — пообещал чиновник.
В результате удара повреждены навес и остекление двух административных зданий и три автомобиля.
За сутки над регионом сбили 81 БПЛА, добавил губернатор.