Politico: похороны Младича осложнили путь Сербии к вступлению в ЕС

Похороны бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича с воинскими и религиозными почестями в Сербии вызвали осуждение со стороны руководства Евросоюза и осложнили путь страны ко вступлению в объединение. Такой оценкой поделилось издание Politico.

«Любое прославление военных преступников, отрицание геноцида и ревизионизм противоречат самым фундаментальным европейским ценностям и недопустимы в ЕС или в странах-кандидатах на вступление в ЕС», — цитирует издание представителя евродипломатии Кристиана Виганда. Кроме того, как пишет Politico, из-за «прославления» генерала Младича визит в Сербию отменила комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос. Похороны также осудили в Словении, Хорватии, Боснии и Герцеговине, а также в Косово.

Президент Сербии Александр Вучич не посетил похороны и не сделал каких-либо публичных заявлений. Сербское правительство также отвергло какую-либо причастность к организации похорон. Однако, отмечает Politico, покрытый национальным флагом гроб сопровождали военнослужащие ВС Сербии. Заупокойную мессу возглавил патриарх Сербской православной церкви Порфирий. Издание также цитирует лидера оппозиционной Новой демократической партии Сербии Милоша Йовановича, который присутствовал на похоронной службе и заявил, что генерал Младич остается для сербов «символом свободы».

Ратко Младич умер 27 августа в возрасте 84 лет в тюремном госпитале. Во время Боснийской войны он был одним из лидеров боснийских сербов. В 2017 году Гаагский Международный трибунал предъявил ему обвинения в военных преступлениях и геноциде. Его обвинили в организации убийства около 8 тыс. мусульман в Сребренице летом 1995 года, гибели около 12 тыс. человек (в том числе 1,6 тыс. детей) из-за блокады и обстрела сербскими войсками Сараево.