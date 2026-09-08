В Норвегии решили провести переговоры с Россией «по предотвращению инцидентов»

Норвегия намерена провести с Россией переговоры по предотвращению инцидентов на море, заявил «Известиям» пресс-секретарь норвежского объединенного штаба вооруженных сил (ВС) Руне Хаарстад. По его словам, встреча намечена на ноябрь или декабрь.

Переговоры будут вести в рамках протокола INCSEA (Соглашения о предотвращении инцидентов на море). «Ответственность за организацию и проведение встречи возложена на штаб вооруженных сил Норвегии, а возглавит ее заместитель главы оперативного командования ВС Норвегии»,— уточнил господин Хаарстад.

Помимо этого норвежская сторона осенью планирует встречу с российскими пограничниками и береговой охраной. «Также продолжим еженедельные обсуждения с Северным флотом в обычном режиме как со значимым каналом обеспечения безопасности в Арктическом регионе»,— добавил пресс-секретарь.

Руне Хаарстад в мае говорил, что Россия и Норвегия проведут переговоры по линии военных. В российском посольстве в Норвегии заявили «РИА Новости», что военные двух стран контактируют лишь для того, чтобы избежать инцидентов.