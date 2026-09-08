Дефицит бюджета Уфы достиг 2,9 млрд рублей

К концу августа доходы бюджета Уфы составили 26,3 млрд руб., расходы — 29,17 млрд руб. Таким образом, дефицит по итогам восьми месяцев достиг 2,87 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ

По сравнению с тем же периодом прошлого года доходы сократились на 3,5%. Налоговые и неналоговые доходы бюджета составили 13,34 млрд руб., годовое падение составило 18,4%. Больше половины собственных доходов пришлось на НДФЛ — 7,02 млрд руб.: сборы с физлиц за год увеличились на 11,5%. Еще более 2,6 млрд руб. городу принес налог на совокупный доход; основной частью (93,6%) этой статьи доходов является налог по упрощенной системе налогообложения.

Объем безвозмездных поступлений в бюджет Уфы вырос на 18,9%, до 12,96 млрд руб. На конец августа доходная часть бюджета исполнена на 58,3% от плана, утвержденного 26 июня.

Исполнение расходной части бюджета составляет 62,4% от годового плана. За год расходы увеличились на 11,5%.

По итогам первого полугодия дефицит бюджета Уфы превышал 2,6 млрд руб. Ранее планировалось, что к концу года он составит 1,63 млрд руб.

Идэль Гумеров