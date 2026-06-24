В бюджет Уфы заложат дефицит в 1,6 млрд рублей

Горсовет Уфы 26 июня рассмотрит вопрос о правках в бюджет города на нынешний год. Корректировке подлежат все параметры главного финансового документа — доходы, расходы, дефицит и верхний предел муниципального долга.

Планируется, что по итогам года бюджет Уфы получит 45,1 млрд руб. вместо ранее планировавшихся 44,6 млрд руб. Сумма собственных доходов муниципалитета (24,9 млрд руб.) не изменится, поэтому рост доходов связан с увеличением безвозмездных поступлений. Например, субсидии на дорожную деятельность, капремонт дворов и проездов увеличатся на 21,4% — до 1,99 млрд руб. (в первой редакции сумма была меньше на 351 млн руб.).

Объем субвенций увеличится на 59,8 млн руб., до 13,52 млрд руб. В частности, дополнительные 17,6 млн руб. бюджет Уфы получит для обеспечения жильем детей-сирот.

Расходы должны увеличиться с тех же 44,6 млрд руб. до более чем 46,7 млрд руб.

Таким образом, вместо планировавшегося нулевым дефицит городского бюджета может составить более 1,63 млрд руб.

Верхний предел долга Уфы уменьшится на 1 млрд руб. — с 8,36 млрд до 8,26 млрд руб.

Идэль Гумеров