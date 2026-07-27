Дефицит бюджета Уфы превысил 2,6 млрд рублей

В первом полугодии бюджет Уфы получил около 19,7 млрд руб. По сравнению с январем — июнем 2025 года, доходы города сократились на 0,92% (без учета инфляции). Годовой план доходов, с учетом его уточнений, выполнен на 43,6%.

Больше половины доходов (9,97 млрд руб., 50,7%) пришлось на безвозмездные поступления — в основном на субсидии и субвенции. К концу июня прошлого года город получил из других бюджетов примерно 8 млрд руб., что составляло 40,4% от всех доходов.

Собственные доходы бюджета Уфы сократились на 18%, до 9,7 млрд руб. Исполнение налоговых и неналоговых доходов составило 38,9%, тогда как к концу первого полугодия 2025 года оно превышало 51,7%. За счет налога на доходы физических лиц муниципалитет в этом году получил 4,99 млрд руб. (за шесть месяцев 2025 года — 4,28 млрд руб.), за счет налога на совокупный доход — 1,9 млрд руб. (4,6 млрд руб. в прошлом году), за счет имущественного налога — 538 млн руб. (556,5 млн руб. в прошлом году).

По сравнению с прошлым годом увеличились доходы от использования муниципального имущества — с 964,7 млн до 1,16 млрд руб. Поступления благодаря приватизации активов уменьшились с 814,4 млн до 370 млн руб.

Дефицит бюджета Уфы на 1 июля составил 2,65 млрд руб.

Идэль Гумеров