Средняя зарплата превысила 150 тысяч рублей в девяти регионах России

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Высокая средняя зарплата в этих регионах связана не с одинаково высокими доходами всех работников, а со структурой занятости и фонда оплаты труда. На показатель заметно влияет доля специалистов с высокой оплатой, а заработок различается в зависимости от отрасли, профессии, квалификации и условий труда.

В северных регионах средний уровень традиционно поддерживают спрос на специалистов для добывающих отраслей, энергетики и инфраструктурных проектов, а также районные коэффициенты и другие компенсации за работу в сложных климатических условиях. Поэтому отрасль и место работы могут существенно менять индивидуальный доход даже внутри одного региона.

Среднемесячная начисленная зарплата рассчитывается как отношение фонда оплаты труда к среднесписочной численности работников и числу месяцев отчетного периода и включает не только оклады, но и компенсационные выплаты, надбавки, премии и другие начисления. Это средний статистический показатель: его рост за счет высокооплачиваемых специалистов не означает, что сопоставимый доход получают большинство работников.