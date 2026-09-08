Средняя зарплата превысила 150 тысяч рублей в девяти регионах России
ТАСС: в Росстате назвали регионы со средней зарплатой более 150 тысяч рублей
В июне в девяти регионах России средняя зарплата превысила 150 тыс. руб. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на данные Росстата.
Максимальная средняя зарплата в размере 255,1 тыс. руб. была зафиксирована в Чукотском автономном округе. В Магаданской области показатель составил 208 тыс. руб. Также заработная плата выше 150 тыс. руб. в июне была в ЯНАО (194,3 тыс. руб.), Москве (193,3 тыс. руб.), Ненецком АО (177,7 тыс. руб.), Сахалинской области (163,8 тыс. руб.), на Камчатке (163,6 тыс. руб.), в ХМАО (159,7 тыс. руб.) и Якутии (155,8 тыс. руб.).
Высокая средняя зарплата в этих регионах связана не с одинаково высокими доходами всех работников, а со структурой занятости и фонда оплаты труда. На показатель заметно влияет доля специалистов с высокой оплатой, а заработок различается в зависимости от отрасли, профессии, квалификации и условий труда.
В северных регионах средний уровень традиционно поддерживают спрос на специалистов для добывающих отраслей, энергетики и инфраструктурных проектов, а также районные коэффициенты и другие компенсации за работу в сложных климатических условиях. Поэтому отрасль и место работы могут существенно менять индивидуальный доход даже внутри одного региона.
Среднемесячная начисленная зарплата рассчитывается как отношение фонда оплаты труда к среднесписочной численности работников и числу месяцев отчетного периода и включает не только оклады, но и компенсационные выплаты, надбавки, премии и другие начисления. Это средний статистический показатель: его рост за счет высокооплачиваемых специалистов не означает, что сопоставимый доход получают большинство работников.