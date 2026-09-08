Кузен президента Филиппин арестован по обвинению в получении откатов на $118 млн

Филиппинский специализированный суд по борьбе со взяточничеством вынес постановление об аресте бывшего спикера Палаты представителей Мартина Ромуальдеса, который является двоюродным братом президента страны Фердинанда Маркоса-младшего. Ему инкриминируется получение откатов от правительственных проектов по борьбе с наводнениями на общую сумму около 7,4 млрд песо ($118,2 млн), сообщает Reuters.

Решение суда вынесено спустя два месяца после того, как президент в своем обращении к нации пообещал активизировать антикоррупционную кампанию. «Я не президент моей семьи и не президент моих друзей», — объявил тогда Фердинанд Маркос-мл.

По данным Управления омбудсмена, Ромуальдес присваивал комиссионные, взятки и незаконные платежи по контрактам на противопаводковые работы с 2022 по 2025 год — в период, когда он занимал пост спикера и являлся ключевым соратником президента. Сам экс-спикер вину отрицает.

Арест произошел во время муссонных затоплений на Филиппинах. Скандал вокруг программы защиты от наводнений уже приводил к последствиям для администрации. Ранее господин Маркос признал нарушения при расходовании 545 млрд песо ($8,71 млрд). Из-за расследования в отставку ушли или были уволены исполнительный секретарь президента, министры бюджета и общественных работ. По делу уже задержаны два действующих сенатора, один бывший сенатор и как минимум восемь чиновников, ответственных за проекты инфраструктуры.

Эрнест Филипповский