Музей Оксфорда вернет останки 39 человек представителям индийской общины

Музей Оксфордского университета готовится вернуть останки 39 человек, которые были изъяты у представителей общины нага на северо-востоке Индии во время британского колониального правления. Это решение было принято после того, как университет одобрил запрос о реституции, поданный общественной организацией Forum for Naga Reconciliation (FNR).

«Останки слишком долго находились вдали от своей родины», — заявила AFP директор музея Лора Ван Брукховен. В свою очередь, представители FNR подчеркнули, что репатриация для нага — это «не просто возвращение костей и останков предков на родную землю, но, что более важно, возвращение памяти туда, где ей место».

По данным музея, изначально запрос касался 40 комплектов останков, однако университет одобрил передачу 39 из них, поскольку принадлежность одного из них к народу нага не подтвердилась. В музее заявили, что тесно сотрудничают с общиной, чтобы согласовать дату церемонии передачи.

Музей Питт-Риверса хранит более 6 тысяч артефактов народа нага. Ранее учреждение сталкивалось с критикой за экспонирование человеческих останков, включая трофейные черепа нага и высушенные головы. В 2020 году их полностью убрали из выставочных залов из-за программы по «деколонизации» фондов.