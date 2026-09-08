Ямайка потребует от Великобритании компенсации за последствия работорговли

Правительство Ямайки 7 сентября обратилось к королю Великобритании Карлу III с просьбой передать петицию с исками о компенсации за трансатлантическую работорговлю на рассмотрение Судебного комитета Тайного совета. Этот орган является высшей апелляционной инстанцией для бывших колоний, сохраняющих связи с британской правовой системой, передает Associated Press.

Формально обращение направлено монарху, однако сам Карл III не принимает личных решений по этому поводу и будет действовать по рекомендации британского правительства. Если петицию передадут в Судебный комитет, судьям предстоит ответить на три ключевых вопроса:

являлись ли принудительный вывоз африканцев на Ямайку и их порабощение незаконными с точки зрения английского общего права?

являются ли эти действия преступлением против человечности, за которое ответственность несет Великобритания?

обязана ли Великобритания предоставить компенсации народу Ямайки за порабощение их предков?

В Букингемском дворце заявили, что тесно сотрудничают с генерал-губернатором Ямайки, чтобы обеспечить «надлежащую подачу» петиции. При этом правительство Великобритании до сих пор отвергает требования как об официальных извинениях, так и о выплате репараций. Лондон ссылается на международную правовую норму, согласно которой исторические деяния оцениваются по законам того времени, когда они совершались, и за них не предусмотрено обязательство по выплате компенсаций, если они тогда не признавались нарушением международного права.

Подача иска приурочена к годовщине трагических событий 1781 года. Тогда зарегистрированный в Ливерпуле невольничий корабль «Зонг» отплыл из Западной Африки с 442 рабами на борту. На пути к Ямайке, когда запасы питьевой воды подошли к концу, экипаж выбросил за борт 132 человека. Капитан посчитал, что получить страховую выплату за «утраченное имущество» будет выгоднее, чем продавать истощенных людей по низкой цене.

Широкая огласка массового убийства придала импульс движению за отмену работорговли, которая в итоге была запрещена в Великобритании в 1807 году. Само рабство при этом запретили позже — в 1834-м.

Влад Никифоров