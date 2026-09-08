Над Ростовской областью сбили около 100 БПЛА

Силы ПВО сбили около 100 БПЛА в 10 районах Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Telegram. В регионе сохраняется беспилотная опасность.

По информации главы региона, беспилотники сбивали над Шолоховским, Кашарским, Тарасовским, Мясниковским, Каменским, Миллеровским, Куйбышевским, Чертковским, Азовским, а также Морозовским районами.

В Чертковском районе после падения обломков загорелась сухая трава, добавил господин Слюсарь. Пострадавших нет.