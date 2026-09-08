Министр обороны Южной Кореи упрекнул КНДР в беспрецедентном укреплении границы

Глава Минобороны Южной Кореи Ан Гю Бак заявил, что Северная Корея беспрецедентно укрепляет свою сторону пограничной демилитаризованной зоны. Военный чиновник в связи с этим призвал соседей к диалогу, сообщает во вторник Reuters.

Сеул не раз высказывал беспокойство по поводу намерений Пхеньяна нарастить приграничные оборонительные сооружения. В июне претензии обрушились на северокорейскую сторону после установки заграждений из колючей проволоки менее чем в 100 м от разделяющей линии и расчистки территории для установки наземных мин на расстоянии 5—10 м от нее.

Вместе с тем Совет безопасности ООН не признал возведение ограждений нарушением Соглашения о перемирии, которое остановило Корейскую войну 1950—1953 годов. В своем бюллетене от 23 июня Совбез указал, что новые объекты расположены к северу от границы и не включают тяжелое вооружение. Также не было обнаружено доказательств того, что в демилитаризованную зону доставлялись беспилотники, о чем заявляла южнокорейская сторона.

Укрепление приграничной зоны КНДР проводит с апреля 2024 года после того, как лидер страны Ким Чен Ын объявил соседнее государство враждебным. В начале мая сообщалось о планах КНДР развернуть к концу года вдоль границы новые самоходные гаубицы калибром 155 мм и дальнобойностью порядка 60 км — в зону их поражения попадет и Сеул.

Эрнест Филипповский