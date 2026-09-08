Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

При ударах хуситов по Саудовской Аравии пострадали 73 человека

При ударах йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) по территории Саудовской Аравии были ранены 73 человека. Об этом сообщили в возглавляемой Эр-Риядом коалиции по поддержке власти в Йемене.

Последняя из атак хуситов была направлена против гражданских и экономических объектов в городах Абха, Хамис-Мушайт, Джизан и Наджран, сообщил представитель коалиции Турки аль-Малики. Когда она была совершена, не уточняется. «Командование... предпримет все необходимые меры и действия, чтобы ответить на источники угрозы и нейтрализовать исходившую от них опасность»,— указано в заявлении коалиции, опубликованном в соцсети X.

Сегодня ночью хуситские и иранские СМИ сообщали об ударах по целям в Саудовской Аравии. Утверждалось, что были атакованы международный аэропорт Абхи, авиабаза Короля Халида, а также объекты нефтяной компании Aramco в Абхе и Джизане.

Накануне хуситы обвинили Эр-Рияд в ударах по территории Йемена. По данным представителей движения «Ансар Аллах», при обстреле тюрьмы в провинции Эль-Джауф погибли по меньшей мере 11 человек, включая ребенка. Еще около 20 заключенных оказались под завалами.

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд