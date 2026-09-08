При ударах хуситов по Саудовской Аравии пострадали 73 человека

При ударах йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) по территории Саудовской Аравии были ранены 73 человека. Об этом сообщили в возглавляемой Эр-Риядом коалиции по поддержке власти в Йемене.

Последняя из атак хуситов была направлена против гражданских и экономических объектов в городах Абха, Хамис-Мушайт, Джизан и Наджран, сообщил представитель коалиции Турки аль-Малики. Когда она была совершена, не уточняется. «Командование... предпримет все необходимые меры и действия, чтобы ответить на источники угрозы и нейтрализовать исходившую от них опасность»,— указано в заявлении коалиции, опубликованном в соцсети X.

Сегодня ночью хуситские и иранские СМИ сообщали об ударах по целям в Саудовской Аравии. Утверждалось, что были атакованы международный аэропорт Абхи, авиабаза Короля Халида, а также объекты нефтяной компании Aramco в Абхе и Джизане.

Накануне хуситы обвинили Эр-Рияд в ударах по территории Йемена. По данным представителей движения «Ансар Аллах», при обстреле тюрьмы в провинции Эль-Джауф погибли по меньшей мере 11 человек, включая ребенка. Еще около 20 заключенных оказались под завалами.