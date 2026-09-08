Во Владивостоке шторм выбросил судно на берег

В Амурском заливе сильный ветер и волны сорвали с якоря теплоход «Русский Восток». Судно отнесло в сторону Токаревского маяка во Владивостока и прибило к берегу, сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

«Члены экипажа и груз на судне отсутствовали. Загрязнения акватории не зафиксировано. Пострадавших нет»,— добавили в ведомстве.

В июне этого года Приморская транспортная прокуратура обратилась в суд с иском к владельцу теплохода о возложении обязанности обеспечить безопасную стоянку судна. Иск находится на рассмотрении.

Согласно открытым источникам, «Русский Восток» принадлежит одноименной транспортной компании с офисом во Владивостоке. Как сообщается на сайте судовладельца, «Русский Восток», дедвейтом 700 т., занимался доставкой грузов из столицы Приморья на Курильские острова.

В ночь на вторник во Владивостоке поднялся сильный ветер, в городе зафиксированы случаи падения деревьев.

Алексей Чернышев, Владивосток