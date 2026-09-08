Замглавы Росавиации Страмоуса сняли с должности

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении от должности заместителя руководителя Росавиации Сергея Страмоуса. В документе указано, что чиновник покинул пост по собственному желанию.

До назначения в руководство ведомства он работал пилотом в авиакомпаниях Air Bridge Cargo и «Россия», писал ТАСС. В Росавиации он курировал вопросы летной эксплуатации, поддержания летной годности и сертификации авиационной техники.

Господин Страмоус занимал свой пост с сентября 2024 года. Кто займет его место, не уточняется.