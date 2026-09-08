Власти Йемена заявили о решении вернуть под свой контроль столицу Сану

Власти Йемена намерены установить контроль над официальной столицей страны — городом Саной, заявил помощник министра обороны страны Самир Ас-Сабри. Столица с 2015 года контролируется движением «Ансар Аллах» (хуситами).

«На сегодняшний день вопрос стоит не в возможности освобождения, а в дате выхода к порту Ходейда и столице Сане, а также взятия под контроль государственных институтов»,— сказал он (цитата по Sada El-Balad).

В Сане сосредоточены ключевые институты власти хуситов, включая Верховный политический совет, параллельное правительство и штабы вооруженных сил. Ни одно государство в мире, кроме Ирана, не признает хуситскую администрацию в Сане законным правительством Йемена. Официально международное сообщество, ООН и Лига арабских государств признают Аден на юге страны в качестве временной столицы.