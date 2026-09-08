ВМС США перехватили 94 судна после возобновления морской блокады Ирана

Американские ВМС перенаправили 94 торговых судна, которые направлялись в порты Ирана или выходили из них. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

Кроме того, три судна были выведены из строя, а еще на два высадились военные США, отметили в CENTCOM.

ВМС США возобновили морскую блокаду иранских портов и прибрежных районов 14 июля. Предыдущая блокада действовала с 13 апреля по 18 июня. За этот срок CENTCOM перенаправило 142 судна и вывело из строя девять судов.